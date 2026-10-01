Болсонару больше не требует аннулировать итоги выборов президента Бразилии Болсонару отказался оспаривать результаты президентских выборов в Бразилии

Москва27 окт Вести.Кандидат в президенты Бразилии от правой оппозиции и сенатор Флавиу Болсонару, потерпевший поражение на выборах, под давлением соратников отказался от намерения оспорить итоги второго тура, сообщила газета Folha de S.Paulo.

По данным издания, политика отговорили адвокаты и влиятельные сторонники, в их числе — сенаторы и губернатор Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтас.

Они указали на отсутствие убедительных юридических оснований, невыгодное для Болсонару положение в судах и на "новые политические риски".

Соратники Болсонару предложили ему считать голосование "перевернутой страницей", говорится в материале.

Сам политик заявил, что федеральная полиция Бразилии обязала его сдать паспорт и запретила выезжать из страны.

По итогам второго тура выборов победу одержал действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, набравший 51,74% голосов.

С переизбранием на высший государственный пост политика поздравил президент России Владимир Путин. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил вклад Лулы да Силвы в укрепление стратегического партнерства двух стран.