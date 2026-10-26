Лула да Силва победил на выборах главы Бразилии

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы Бразилии

Москва26 окт Вести.Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства, сообщает Высший избирательный суд (выполняет задачи ЦИК) после обработки 97,69% протоколов.

Глава Партии трудящихся Лула да Силва набирает 51,74% голосов.

Соперник да Силвы, кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару получает 48,26% голосов. Таким образом, Болсонару уже не сможет преодолеть отставание.

Избранный глава государства вступит в должность 1 января 2027 года.

В ходе подсчета голосов Болсонару на некоторое время обогнал да Силву, однако затем Лула да Силва вернул себе лидерство и начал постепенно наращивать преимущество.