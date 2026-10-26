Москва26 октВести.Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства, сообщает Высший избирательный суд (выполняет задачи ЦИК) после обработки 97,69% протоколов.
Глава Партии трудящихся Лула да Силва набирает 51,74% голосов.
Соперник да Силвы, кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару получает 48,26% голосов. Таким образом, Болсонару уже не сможет преодолеть отставание.
Избранный глава государства вступит в должность 1 января 2027 года.
В ходе подсчета голосов Болсонару на некоторое время обогнал да Силву, однако затем Лула да Силва вернул себе лидерство и начал постепенно наращивать преимущество.