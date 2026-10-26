Депутат Отони: переизбрание Лулы да Силвы поможет создать противовес влиянию США Депутат: победа Лулы да Силвы создаст противовес влиянию США в регионе

Москва26 окт Вести.Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии сыграет ключевую роль в создании барьера против действий США в Латинской Америке, заявил депутат нижней палаты парламента Бразилии от правящей левой Партии трудящихся Реймонт Отони в интервью ТАСС.

Итоги голосования послужат сигналом и своеобразным противовесом растущему влиянию Вашингтона в регионе, отметил Отони.

Мы выиграли эти выборы вопреки вмешательству США приводит ТАСС слова Отони

Лула да Силва победил на выборах главы государства. После обработки 97,69% протоколов он набирает 51,74% голосов, а кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару получает 48,26% голосов.