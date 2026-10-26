Депутат оценил перспективы Бразилии в связи с переизбранием Лулы да Силвы

Депутат Отони: победа Лулы да Силвы на выборах усилит связи Бразилии с Россией Депутат оценил перспективы Бразилии в связи с переизбранием Лулы да Силвы

Москва26 окт Вести.Победа действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах главы государства будет способствовать укреплению отношений с Россией и БРИКС.

Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Конгресса страны от правящей Партии трудящихся Реймонт Отони.

Вне всяких сомнений. Победа президента Лулы означает укрепление наших отношений с Москвой сказал он

По словам депутата, с переизбранием Лулы да Силвы стратегическое партнерство Бразилии будет развиваться в нескольких направлениях – в рамках БРИКС, со странами Латинской Америки и Европы.

Ранее сообщалось, что Лула да Силва набрал во втором туре президентских выборов в Бразилии 51,74% голосов по итогам обработки 97,69% бюллетеней.Его соперник сенатор Флавиу Болсонару получил 48,26% голосов и уже не сможет преодолеть отставание. Новый президентский срок Лулы да Силвы начнется 1 января 2027 года.