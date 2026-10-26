Путин отметил вклад Лулы да Силвы в укрепление отношений России и Бразилии

Путин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост президента Бразилии Путин отметил вклад Лулы да Силвы в укрепление отношений России и Бразилии

Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луису Инасиу Луле да Силве по случаю его переизбрания на пост президента Бразилии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке бразильцами политического курса действующего президента, направленного на социально-экономическое развитие страны, защиту ее суверенитета и национальных интересов.

Дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю переизбрания на пост президента Федеративной Республики Бразилии. Итоги голосования в полной мере подтвердили признание согражданами Ваших выдающихся лидерских качеств... сказано в поздравлении

Путин также высоко оценил личный вклад Лулы да Силвы в укрепление стратегического партнерства России и Бразилии.

Президент РФ выразил уверенность в продолжении совместной работы по развитию двусторонних отношений и взаимодействия на международных площадках, включая ООН, БРИКС и "Группу двадцати".

Кроме того, российский лидер поздравил бразильского коллегу с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.

Ранее действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Он вновь вступит в должность 1 января 2027 года.