Лула да Силва в день своего 81-летия пообещал сделать Бразилию страной мечты

Лула да Силва пообещал сделать Бразилию страной мечты Лула да Силва в день своего 81-летия пообещал сделать Бразилию страной мечты

Москва27 окт Вести.Переизбранный президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник, в день своего 81-летия, поблагодарил всех избирателей, поддержавших его на прошедших выборах, и пообещал, что этот его президентский срок станет лучшим.

Он сказал, что народ делегировал ему мандат в четвертый раз, и он пообещал, что этот срок станет лучшим президентским сроком в истории страны. Его обращение было опубликовано в соцсети Х.

Моя жизнь доказывает, что в Бразилии мечты могут превращаться в реальность заявил он

По его словам, благородство народа дает ему еще больше сил для того, чтобы продолжать работать над тем, чтобы создать Бразилию мира, возможностей, достоинства и надежды.

Выборы в Бразилии прошли 25 октября. Лула да Силва, получив 51,75% голосов, одержал победу над Флавиу Болсонару, за которого отдали голоса 48,22% избирателей, во втором туре президентских выборов.

С заявлениями в честь победы Лулы выступили коммунистические партии Кубы, Чили, Аргентины, Эквадора, Португалии, Франции, Италии, Испании, Индии и др.

По оценкам российских экспертов, Лула выступал в защиту социальных прав и гарантий, борьбы с бедностью, демократических свобод и прав трудящихся, укрепления суверенитета Бразилии на фоне давления администрации Трампа и агрессивного продвижения ультраправых. Его переизбрание останавливает наметившийся "правый реванш" в Латинской Америке.