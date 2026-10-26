Лула да Силва: были попытки вмешательства в выборы с цифровых платформ

Лула да Силва заявил о попытках внешнего вмешательства в выборы в Бразилии Лула да Силва: были попытки вмешательства в выборы с цифровых платформ

Москва26 окт Вести.Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о попытках вмешательства извне в ход выборов главы государства.

Речь идет о внешнем вмешательстве с применением цифровых платформ приводит его слова агентство EFE

Лула да Силва, намекая на политику США в отношении Латинской Америки, подчеркнул, что его страна "не согласна быть задним двором кого бы то ни было". Говоря о своей победе на выборах, он отметил, что одержал ее вместе с народом.

Ранее Высший избирательный суд (выполняет функуции ЦИК) после обработки 97,69% протоколов сообщил о том, что Лула да Силва набрал 51,74% голосов, а его соперник по борьбе за пост главы государства – сенатор Флавиу Болсонару – 48,26%.

Президенты ряда государств уже поздравили действующего бразильского лидера с переизбранием на новый срок.

Болсонару отказался признать результаты голосования. Он намерен потребовать их аннулирования.