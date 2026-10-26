Москва26 октВести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отдал свой голос во втором туре выборов главы государства, сообщает телеканал CNN Brasil.
Да Силва голосовал на избирательном участке в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу в штате Сан-Паулу.
Общаясь с представителями СМИ, президент Бразилии вновь раскритиковал политику кандидата в президенты от правых сил сенатора Флавиу Болсонару.
Накануне десятки тысяч жителей Бразилии заполнили пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро, чтобы поддержать президента да Силву. Участники демонстрации держали в руках флаги страны и транспаранты партии да Силвы.
Ранее в Бразилии состоялся первый тур президентских выборов. Болсонару набрал 47,03% голосов, да Силва - 45,16%.