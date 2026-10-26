Лула да Силва проголосовал во втором туре выборов в Бразилии

Лула да Силва отдал свой голос на выборах президента Бразилии Лула да Силва проголосовал во втором туре выборов в Бразилии

Москва26 окт Вести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отдал свой голос во втором туре выборов главы государства, сообщает телеканал CNN Brasil.

Да Силва голосовал на избирательном участке в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу в штате Сан-Паулу.

Общаясь с представителями СМИ, президент Бразилии вновь раскритиковал политику кандидата в президенты от правых сил сенатора Флавиу Болсонару.

Накануне десятки тысяч жителей Бразилии заполнили пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро, чтобы поддержать президента да Силву. Участники демонстрации держали в руках флаги страны и транспаранты партии да Силвы.

Ранее в Бразилии состоялся первый тур президентских выборов. Болсонару набрал 47,03% голосов, да Силва - 45,16%.