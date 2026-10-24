Эксперт из Бразилии заявил, что кроме Лулы и Болсонару кандидатов у страны нет

Эксперт: выборы в Бразилии "печальны" из-за отсутствия альтернативных кандидатов Эксперт из Бразилии заявил, что кроме Лулы и Болсонару кандидатов у страны нет

Москва24 окт Вести.Предстоящие выборы в Бразилии вызывают у местных жителей разочарование из-за отсутствия других кандидатов и альтернатив. Об этом в комментарии Сергею Брилёву для ИС "Вести" рассказал бразильский коллекционер Саул де Мораэс Бонилья Фильо.

Он отметил, что политические подходы двух лидеров – действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силва и бразильского сенатора Флавиу Болсонару существенно различаются.

У Лулы видение социалиста, а у Болсонару – видение, которое я бы не назвал даже капиталистическим. Эти выборы для меня очень печальные, потому что у нас нет выбора пояснил эксперт

В первом туре президентских выборов за Болсонару отдали голоса около 48% избирателей, а за Лулу да Силва – примерно 26% граждан. Второй тур планируется 25 октября.

Ранее бразильский предприниматель Алейшо Белов рассказал, к чему может привести страну победа Болсонару и поражение Лулы да Силва.