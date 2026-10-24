Алейшо Белов предупредил о рисках для Бразилии в случае победы Болсонару

Алейшо Белов: победа Болсонару может привести к передаче ресурсов Бразилии США Алейшо Белов предупредил о рисках для Бразилии в случае победы Болсонару

Москва24 окт Вести.Возможная победа сына бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу на выборах в Бразилии может создать риски для страны в сфере контроля над стратегическими минеральными ресурсами.

Такое мнение в комментарии Сергею Брилёву для ИС "Вести" высказал бразильский предприниматель Алейшо Белов.

Он также выразил обеспокоенность по поводу последствий возможного поражения действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Болсонару в Америке … с шапкой стоит. Если он выиграет, он все минеральные вещи важные даст бесплатно в подарок Америке. Если Лула не выиграет, это будет беда для Бразилии. Только это вам скажу. Беда будет! рассказал Белов

По итогам первого тура выборов президента отрыв Флавиу Болсонару от Лулы да Силвы составил 1,87% после подсчета 100% голосов. За Болсонару отдали голоса около 48% избирателей, за Лулу да Силва – примерно 46% граждан.

Второй тур президентских выборов назначен на 25 октября.