Лула да Силва наращивает преимущество над Болсонару на выборах в Бразилии

Лула да Силва вновь лидирует на президентских выборах в Бразилии Лула да Силва наращивает преимущество над Болсонару на выборах в Бразилии

Москва26 окт Вести.Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва укрепляет лидерство над кандидатом от правой оппозиции Флавиу Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии, сообщает Высший избирательный суд (выполняет задачи ЦИК) после обработки 70,55% протоколов.

Да Силва набирает 50,92% голосов, его кандидатуру поддержали 44 373 987 избирателей.

Сын бывшего президента Жаира Болсонару Флавиу Болсонару получает 49,08%, за него проголосовали 42 763 353 человека.

Разрыв между кандидатами близок к 2%, а в абсолютном выражении уже составляет 1,6 млн голосов.

Ранее в ходе подсчета бюллетеней Болсонару смог временно выйти вперед, однако да Силва вернул себе лидерство и теперь продолжает укреплять свои позиции.