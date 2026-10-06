Отрыв Болсонару от Лулы да Силвы составил после первого тура 1,87%

Отрыв Болсонару от Лулы да Силвы после первого тура выборов сократился до 1,87% Отрыв Болсонару от Лулы да Силвы составил после первого тура 1,87%

Москва6 окт Вести.Отрыв бразильского сенатора Флавиу Болсонару от действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по итогам первого тура выборов президента составил 1,87%, сообщает Высший избирательный суд (выполняет задачи ЦИК) после подсчета 100% голосов.

За сына бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару отдали голоса 47,03% избирателей (56 104 503 человека).

Лула да Силва получил поддержку 45,16% граждан (53 879 538 голосов).

Таким образом, преимущество Болсонару составило 2,225 млн голосов.

Остальные десять кандидатов набрали совокупно 7,81% голосов.

Так, третье место занял писатель Аугусто Кури (2,89%, 3 448 569 голосов), четвертое - Ренан Сантус (2,24%, 2 675 887 голосов), пятое - Роналду Кайяду (2,18%, 2 605 148 голосов), шестое - Ромеу Зема (0,27%, 326 488 голосов).

Кандидаты от малых и леворадикальных движений распределили между собой доли процента.

Явка на выборах составила 78,92%.

В голосовании приняли участие 125 275 835 граждан из 158 745 502 внесенных в списки избирателей.

Доля недействительных бюллетеней составила 4,77% (2 300 798 пустых и 3 674 249 испорченных бланков).

Количество не пришедших на участки достигло 33 469 667 человек (21,08%).

Поскольку ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, победитель определится во втором туре, который назначен на 25 октября.