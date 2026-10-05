Болсонару и Лула да Силва продолжат борьбу за пост президента Бразилии

Флавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов в Бразилии Болсонару и Лула да Силва продолжат борьбу за пост президента Бразилии

Москва5 окт Вести.Кандидат от Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару и действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выходят во второй тур выборов главы государства по итогам обработки 97,36% протоколов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Высший избирательный суд страны (выполняет функции ЦИК).

Болсонару лидирует с 47,42% голосов, Лула да Силва заручился поддержкой 44,70% избирателей.

Ни один из кандидатов в президенты не преодолел порог в 50% голосов, поэтому победитель определится во втором туре голосования, проведение которого назначено на 25 октября.