Москва5 октВести.Кандидат от Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару и действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выходят во второй тур выборов главы государства по итогам обработки 97,36% протоколов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Высший избирательный суд страны (выполняет функции ЦИК).
Болсонару лидирует с 47,42% голосов, Лула да Силва заручился поддержкой 44,70% избирателей.
Ни один из кандидатов в президенты не преодолел порог в 50% голосов, поэтому победитель определится во втором туре голосования, проведение которого назначено на 25 октября.