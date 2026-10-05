Первые данные выборов в Бразилии: Флавио Болсонару опережает Лулу да Силву Флавио Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии

Москва5 окт Вести.На выборах президента Бразилии лидирует Флавио Болсонару, старший сын экс-президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает РИА Новости.

После обработки 1,61% бюллетеней он набирает свыше 49% голосов, в то время, как его главный конкурент, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, получает более 41%.

Ранее сообщалось, что федеральная полиция Бразилии приступила к первому этапу расследования предполагаемого вмешательства США в президентские выборы. По словам гендиректора полиции Андрея Родригеса, они получили обращение Генеральной адвокатуры с просьбой проверить факты внешнего вмешательства.

По данным издания O Globo, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупреждал о возможности вмешательства США в избирательную кампанию и призывал обратить внимание на позицию госсекретаря США Марко Рубио из-за его связей с консервативным движением сторонников политического оппонента Лулы да Силвы - Флавиу Болсонару.