Бразилия начала расследование о вмешательстве США в президентские выборы Полиция Бразилии начала расследование возможного вмешательства США в выборы

Москва4 окт Вести.Федеральная полиция Бразилии приступила к предварительному расследованию возможного вмешательства Соединенных Штатов в проходящие в стране президентские выборы. Об этом сообщил генеральный директор ведомства Андрей Родригес.

По его словам, в ведомство поступило обращение от Генеральной адвокатуры с просьбой проверить факты внешнего вмешательства.

Мы получили обращение от Генеральной адвокатуры провести проверку на предмет внешнего вмешательства. Оно было направлено в Управление разведки для начала разбирательства. Это текущее расследование, предварительная процедура приводит его слова газета O Globo

Одновременно Родригес категорически опроверг наличие конкретных планов или реальной угрозы террористических атак на посольства США и Австралии в столице, которые ранее приостановили консульский прием из соображений безопасности.

Как напоминает O Globo, тема потенциального иностранного влияния стала одной из ключевых в преддверии голосования. Ранее действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял о признаках вмешательства в избирательный процесс и выражал крайнюю обеспокоенность позицией госсекретаря США Марко Рубио из-за его тесных связей с консервативным движением болсонаристов.

В воскресенье в Бразилии проходит голосование в первом туре всеобщих выборов. Основная борьба за пост президента разворачивается между Лулой да Силвой и сенатором Флавиу Болсонару — сыном экс-главы государства Жаира Болсонару (2019–2022). Согласно опросам общественного мнения, в первом туре Лула да Силва имеет минимальное преимущество над оппонентом в 2–3 процентных пункта, а в сценарии второго тура социологи фиксируют техническую ничью.