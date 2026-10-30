В Аргентине запустили расследование в связи с побегом Болсонару в США Суд инициировал расследование проезда Болсонару через Аргентину в США

Москва30 окт Вести.Федеральный суд Буэнос-Айреса инициировал предварительное расследование о перемещениях по территории Аргентины экс-кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару во время побега в США.

Расследование начато по заявлению двух аргентинский парламентариев. Они заподозрили чиновников из администрации президента Аргентины Хавьера Милея в сопровождении Болсонару при выезде из страны, передает РИА Новости со ссылкой на судебные источники.

Судья Мария Эухения Капучетти распорядилась провести расследование факта проезда Болсонару через Аргентину говорится в сообщении

В рамках расследования судья запросила все имеющиеся записи с камер видеонаблюдения в районе аэропорта, а также отчеты МИД страны.

Болсонару покинул Бразилию, проиграв во втором туре президентских выборов действующему главе государстве Луису Инасиу Лула да Силве. При этом он проигнорировал требование судьи Верховного суда страны сдать паспорта в рамках расследования дела об отмывании денег. Он пересек границу с Аргентиной, после чего направился в США. Власти США подтвердили, что выдадут Болсонару и его семье визы. Лула да Силва назвал бегство политического соперника позорным поступком.