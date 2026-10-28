Москва28 октВести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что ему известно о побеге из страны сенатора Флавиу Болсонару, который был его соперником на прошедших выборах, и назвал этот поступок "позорным". Об этом он заявил, выступая в столице страны городе Бразилиа.
Я только что узнал, что мой оппонент покинул страну. Я сожалею, что он уехал из Бразилии. Он мог бы остаться и доказать, что обвинения не соответствуют действительностисказал Лула да Силва
Флавиу Болсонару, его супруга и две дочери 27 октября покинули Бразилию и прибыли в США.
Таким образом Болсонару нарушил судебный запрет: ему было запрещено выезжать за границу на время расследования уголовного дела об отмывании денег.
Власти США уже подтвердили, что выдадут сенатору Болсонару и его семье въездные визы.