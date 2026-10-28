Да Силва: сенатор Болсонару мог бы остаться и доказать свою невиновность

Лула да Силва назвал позорным поступком бегство из страны сенатора Болсонару Да Силва: сенатор Болсонару мог бы остаться и доказать свою невиновность

Москва28 окт Вести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что ему известно о побеге из страны сенатора Флавиу Болсонару, который был его соперником на прошедших выборах, и назвал этот поступок "позорным". Об этом он заявил, выступая в столице страны городе Бразилиа.

Я только что узнал, что мой оппонент покинул страну. Я сожалею, что он уехал из Бразилии. Он мог бы остаться и доказать, что обвинения не соответствуют действительности сказал Лула да Силва

Флавиу Болсонару, его супруга и две дочери 27 октября покинули Бразилию и прибыли в США.

Таким образом Болсонару нарушил судебный запрет: ему было запрещено выезжать за границу на время расследования уголовного дела об отмывании денег.

Власти США уже подтвердили, что выдадут сенатору Болсонару и его семье въездные визы.