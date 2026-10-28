AP: сенатору Болсонару и его семье будут предоставлены визы для въезда в США

Власти США выдадут визу бежавшему из Бразилии сенатору Болсонару AP: сенатору Болсонару и его семье будут предоставлены визы для въезда в США

Москва28 окт Вести.Бежавший из Бразилии сенатор Флавиу Болсонару и его семья получат американские визы. Об этом сообщает Associated Press.

Информацию передал агентству некий высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, говоривший на условиях анонимности.

Государственный департамент выдаст визы Флавио Болсонару и его семье и разрешит им въезд в Соединенные Штаты заявил источник агентства

Сенатор Болсонару, его супруга и две дочери прибыли 27 октября в США.

Болсонару покинул Бразилию, несмотря на то, что суд запретил ему выезжать за пределы страны на время расследования уголовного дела об отмывании денег и обязал сдать все паспорта, в том числе дипломатический.

Ранее аргентинский портал Infobae опубликовал сообщение о том, что Болсонару пересек границу между Бразилией и Аргентиной на частном самолете, однако на данный момент эта информация не подтверждена, и миграционные службы стран не фиксировали его законного перемещения.

Примечательно, что отец экс-кандидата в президенты Бразилии, Жаир Болсонару, возглавлявший страну с 2019 по 2023 год, также уехал в США, проиграв выборы 2022 года Луису Инасиу Луле да Силве.

Второй тур президентских выборов состоялся в Бразилии 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, который набрал 51,74% голосов избирателей. Его соперник Флавиу Болсонару, представлявший Либеральную партию Бразилии, получил 48,26% голосов.