Противник президента Бразилии бежал в США Reuters: Флавиу Болсонару бежал в США после поражения на выборах

Москва27 окт Вести.Бразильский сенатор Флавиу Болсонару покинул страну и отправился в Соединенные Штаты после поражения на президентских выборах в воскресенье и отказа подчиниться постановлению Верховного суда о передаче своих паспортов.

Как сообщает Reuters, кандидат от правых сил Болсонару считался фаворитом на президентских выборах в воскресенье, но в итоге неожиданно проиграл левому кандидату Луле. В понедельник ему дали 24 часа на сдачу паспортов в рамках расследования отмывания денег, но этот срок истек, что привело к аннулированию его документов.

Жаир Болсонару, бывший президент Бразилии и отец Флавиу, также уехал в Соединенные Штаты после того, как отказался признать поражение на выборах 2022 года, когда президентом США был Джо Байден. В конце концов он вернулся в Бразилию, но позже был приговорен к 27 годам лишения свободы за подготовку государственного переворота.

25 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Луис Инасиу Лула да Силва переизбран на пост главы государства с результатом 51,79% - его поддержали 64 256 232 избирателя. Флавиу Болсонару получил 48,21%, за него отдали голоса 59 826 041 человек. Лула да Силва стал первым политиком в истории страны, избранным на высший пост в четвертый раз.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва обвинил Вашингтон в сговоре с Болсонару с целью возвращения его к власти, отмечает Reuters.