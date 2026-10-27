Болсонару бежал за границу после поражения на президентских выборах Проигравший президентские выборы Болсонару бежал из страны

Москва27 окт Вести.Родственники Флавиу Болсонару, накануне проигравшего президентские выборы, получили информацию о его побеге из страны. Об этом пишет газета "Фолья ди Сан-Паулу".

Люди, имеющие доступ к ближайшим родственникам семьи Болсонару, получили информацию во вторник, что сенатор Флавиу Болсонару бежал из Бразилии в Аргентину. Предполагается, что оттуда он направится в США говорится в статье

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники уже сообщали об этом. Сейчас бразильская полиция проверяет информацию и устанавливает, где именно Болсонару пересек границу. По некоторым данным, он сейчас летит в США.

25 октября в Бразилии прошел второй тур выборов главы государства. Победу одержал действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, который набрал 51,74% голосов. Выдвигавшая Болсонару партия официально признала поражение.

Судебные власти Бразилии обязали Болсонару сдать паспорт (в рамках дела об отмывании денег) и не покидать страну, однако он это требование не выполнил. Кроме того, судья Верховного суда во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования его предвыборной кампании.