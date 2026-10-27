Суд в Бразилии запретил проигравшему на выборах Болсонару выезжать из страны Суд в Бразилии обязал Болсонару сдать паспорт из-за дела об отмывании средств

Москва27 окт Вести.Суд в Бразилии обязал сенатора и экс-кандидата в президенты Флавиу Болсонару сдать все паспорта, включая дипломатический, на период расследования уголовного дела по статье об отмывании средств, сообщил местный новостной портал G1.

Уточняется, что это решение принял судья Федерального верховного суда Алешандри ди Мораис в рамках дела, в котором Флавиу Болсонару и его адвокат подозреваются в отмывании денег.

Правоохранительные органы Бразилии проверяют версию о возможном участии политика и его адвоката Уиллера Томаса в предполагаемой схеме отмывания денег.

Следствие заинтересовалось Томасом после того, как обнаружило признаки его контроля над букмекерской компанией Rede Loto. В мае 2023 года она получила разрешение на работу от правительства штата Рио-де-Жанейро, делегировавшего Болсонару в Сенат.

После получения судебного разрешения полиция изучила электронные сообщения, письма и другие данные с телефона юриста. Проведенный анализ выявил наличие финансовых связей между Томасом и Болсонару, а также как минимум пять их совместных зарубежных поездок в первой половине 2025 года, говорится в статье.

Болсонару отверг обвинения и назвал публикацию "фейковыми новостями". Позднее в видеообращении он подтвердил получение судебного решения об изъятии паспортов.

25 октября в Бразилии прошел второй тур выборов главы государства. Победу одержал действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, который набрал 51,74% голосов. Выдвигавшая Болсонару Либеральная партия Бразилии официально признала поражение.