CNN Brasil: Болсонару поддерживал продление голосования на выборах в Бразилии

СМИ: Болсонару тоже просил продления голосования на президентских выборах CNN Brasil: Болсонару поддерживал продление голосования на выборах в Бразилии

Москва26 окт Вести.Штаб сенатора Флавиу Болсонару тоже просил о продлении сроков голосования на выборах президента Бразилии, однако позднее посчитал продление поводом для заявки об аннулировании выборов. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Сам Болсонару отказался признать результаты второго тура президентских выборов в Бразилии и победу своего соперника – действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Штаб Флавиу Болсонару… также подал запрос о продлении времени голосования говорится в материале

Штаб Лулы да Силвы направил запрос о продлении времени голосования из-за сообщений о проблемах с транспортировкой избирателей по всей стране. Команда Болсонару обратилась к Высшему избирательному суду с просьбой продлить время голосования в некоторых штатах из-за сильных дождей.