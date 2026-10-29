Ключевой союзник Болсонару призвал его признать результаты выборов в Бразилии

Ближайший союзник Болсонару не поддержал его самопровозглашение Ключевой союзник Болсонару призвал его признать результаты выборов в Бразилии

Москва29 окт Вести.Губернатор бразильского штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтас, являющийся одним из ключевых союзников экс-кандидата в президенты Флавиу Болсонару, не поддержал его самопровозглашения "избранным президентом".

По его мнению, Болсонару следует признать поражение на выборах. Губернатор также подчеркнул, что оппозиция правительству переизбранного на новый срок президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы должна действовать строго законными способами, в рамках демократических институтов, передает телеканал CNN Brasil.

Выборы закончились, нам нужно двигаться дальше. Я понимаю чувства Флавиу…, но путь вперед – это уважение результатов выборов сказал губернатор

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 25 октября. Лула да Силва набрал 51,79% голосов, Болсонару – 48,21%. После объявления итогов голосования, Болсонару отказался их признать и потребовал аннулировать результаты.

Позднее он покинул страну, поскольку в отношении него было начато расследование уголовного дела по статье об отмывании средств. Болсонару перебрался в США, где объявил себя "настоящим избранным президентом".