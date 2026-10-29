Сбежавший в США Болсонару назвал себя "настоящим президентом" Бразилии Metrópoles: Болсонару заявил, что является "настоящим президентом" Бразилии

Москва29 окт Вести.Сенатор Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы в Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, заявил, что является "настоящим президентом", которого избрали граждане.

Согласно его заявлению, которое опубликовал портал Metrópoles, политик намерен руководить оппозицией из Соединенных Штатов.

Я обращаюсь к бразильскому народу и международному сообществу как настоящий избранный президент Бразилии говорится в письме

Телеканал CNN накануне передал, что президент США Дональд Трамп разрешил Болсонару въехать в США после того, как тот проиграл на президентских выборах. Издание O Globo сообщило, что бразильский сенатор оказался в Майами.

В Бразилии 25 октября состоялся второй тур президентских выборов. Лула да Силва был переизбран на пост главы государства с результатом 51,79%. Флавиу Болсонару получил 48,21%.