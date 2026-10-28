Москва28 октВести.Проигравший президентские выборы и сбежавший из Бразилии сенатор Флавио Болсонару оказался в Майами, где его встретил брат, пишет издание O Globo.
В Бразилии Болсонару подозревают в коррупции, отмывании денег и нарушении валютного законодательства, его паспорта были аннулированы, однако сразу после выборов политику удалось покинуть страну через Аргентину.
По словам людей, близких к семье, Флавио прилетел в Майами, где его встретил брат, который, предположительно, организовал операцию по побегу совместно с американскими властямиговорится в сообщении
Ранее телеканал CNN информировал, что въехать в США Болсонару разрешил американский президент Дональд Трамп.
На прошедших 25 октября выборах президента Бразилии Флавио Болсонару проиграл действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве.