В Конгрессе страны призвали аннулировать мандат Болсонару и лишить его зарплаты

В Бразилии потребовали наказать беглого сенатора Болсонару В Конгрессе страны призвали аннулировать мандат Болсонару и лишить его зарплаты

Москва28 окт Вести.Члены Национального конгресса Бразилии потребовали лишить сенатора Флавиу Болсонару мандата после того, как политик, потерпев поражение на президентских выборах, сбежал из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в бразильском парламенте.

Информатор отметил, что отныне на политической карьере Болсонару можно фактически поставить крест.

Его карьера завершена. Ряд законодателей уже потребовал лишить Флавиу Болсонару мандата сенатора после его бегства в Соединенные Штаты заявил источник агентства

Он добавил, что некоторые члены Национального конгресса также призвали немедленно прекратить выплату зарплаты беглому политику.

Флавиу Болсонару с женой и детьми тайно покинул Бразилию и прибыл в США 27 октября, несмотря на действующий в отношении него судебный запрет на выезд за границу. На прошедших 25 октября выборах президента Бразилии он проиграл действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. Болсонару пытался оспорить результаты подсчета голосов, но в итоге все же признал поражение.

Ранее стало известно, что власти США выдадут сенатору Болсонару и его семье въездные визы.