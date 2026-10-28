Проигравший выборы в Бразилии Болсонару получил одобрение Трампа на отъезд в США CNN: Трамп одобрил отъезд в США проигравшего выборы в Бразилии Болсонару

Москва28 окт Вести.Американский президент Дональд Трамп разрешил бразильскому сенатору Флавиу Болсонару въехать в США после того, как тот проиграл на президентских выборах, сообщил CNN один из советников главы Белого дома.

По информации анонимного источника телеканала, в Вашингтоне знали о том, что бразильский суд обязал Болсонару сдать заграничный и дипломатический паспорта в течение 24 часов, и заранее проинформировали политика о готовности его принять в случае, если сенатор решит покинуть Бразилию. Виза для него и его семьи была оформлена ранее.

В Бразилии Флавиу Болсонару подозревают в коррупции, отмывании денег и нарушении валютного законодательства. Ввиду того, что сенатор не выполнил требование Верховного суда и не сдал документы в срок, Федеральная полиция Бразилии аннулировала его паспорта. Испаноязычное издание Infobae пишет, что политик покинул страну через Аргентину.

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, который набрал 51,74% голосов избирателей. Его соперник Флавиу Болсонару, представлявший Либеральную партию Бразилии, получил 48,26% голосов.