Трамп сообщил, что не общался со сбежавшим из Бразилии в США Болсонару

Трамп заявил, что не разговаривал со сбежавшим из Бразилии в США Болсонару Трамп сообщил, что не общался со сбежавшим из Бразилии в США Болсонару

Москва29 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не общался с Флавиу Болсонару, который после поражения на президентских выборах в Бразилии бежал в Соединенные Штаты.

При этом американский лидер назвал бразильские выборы "очень странными".

Нет, не разговаривал ответил Трамп журналистам

Накануне телеканал CNN передал, что глава Белого дома разрешил Болсонару въехать в США после того, как тот проиграл на президентских выборах.

Издание O Globo написало, что бразильский сенатор оказался в Майами, где его встретил брат.