Москва29 октВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не общался с Флавиу Болсонару, который после поражения на президентских выборах в Бразилии бежал в Соединенные Штаты.
При этом американский лидер назвал бразильские выборы "очень странными".
Нет, не разговаривалответил Трамп журналистам
Накануне телеканал CNN передал, что глава Белого дома разрешил Болсонару въехать в США после того, как тот проиграл на президентских выборах.
Издание O Globo написало, что бразильский сенатор оказался в Майами, где его встретил брат.