Москва29 октВести.Американский лидер Дональд Трамп отказался поддержать заявление сенатора Флавиу Болсонару, который назвал себя "настоящим президентом" после поражения на президентских выборах в Бразилии.
Глава Белого дома назвал бразильские выборы "очень странными".
Я не стану давать комментариев по этому поводу, но знаю, что мы предоставили ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиватьсясказал Трамп журналистам
Он также добавил, что не контактировал с бразильским сенатором после того, как тот прибыл в Штаты.
Накануне Болсонару в письме, опубликованном порталом Metrópoles, назвал себя "настоящим президентом" Бразилии и сообщил о намерении руководить оппозицией из Соединенных Штатов.
Ранее Трамп разрешил бразильскому сенатору въехать в Штаты.