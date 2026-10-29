Трамп заявил, что не будет комментировать слова Болсонару о выборах в Бразилии Трамп отказался комментировать претензии Болсонару на власть в Бразилии

Москва29 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп отказался поддержать заявление сенатора Флавиу Болсонару, который назвал себя "настоящим президентом" после поражения на президентских выборах в Бразилии.

Глава Белого дома назвал бразильские выборы "очень странными".

Я не стану давать комментариев по этому поводу, но знаю, что мы предоставили ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиваться сказал Трамп журналистам

Он также добавил, что не контактировал с бразильским сенатором после того, как тот прибыл в Штаты.

Накануне Болсонару в письме, опубликованном порталом Metrópoles, назвал себя "настоящим президентом" Бразилии и сообщил о намерении руководить оппозицией из Соединенных Штатов.

Ранее Трамп разрешил бразильскому сенатору въехать в Штаты.