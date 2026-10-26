Болсонару будет требовать аннулирования результатов выборов в Бразилии

Болсонару отказался признать победу Лула да Силвы на выборах в Бразилии Болсонару будет требовать аннулирования результатов выборов в Бразилии

Москва26 окт Вести.Сенатор Флавиу Болсонару отказался признать результаты второго тура президентских выборов в Бразилии и победу своего соперника – действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Он намерен потребовать аннулирования итогов голосования, передает ТАСС. Политик возмутился решением Высшего избирательного суда страны (выполняет задачи ЦИК) о продлении срока голосования на два часа.

То, что произошло сегодня, было неприемлемым… Выборы должны были быть аннулированы. Признать такой результат невозможно цитирует агентство Болсонару

Ранее Высший избирательный суд Бразилии после обработки 97,69% протоколов сообщил о том, что Лула да Силва набрал 51,74% голосов, а Болсонару удалось заручиться поддержкой 48,26% избирателей. Согласно этим результатам, преодолеть отставание сенатору уже не удастся.