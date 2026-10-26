В Бразилии завершилось голосование на выборах президента

Избирательные участки Бразилии закрылись после сверхурочной работы В Бразилии завершилось голосование на выборах президента

Москва26 окт Вести.Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в Бразилии. Избирательные участки закрылись после двух часов сверхурочной работы.

Высший избирательный суд страны (TSE, выполняет функции ЦИК) пока успел обработать только 0,25% голосов. Согласно этим первым промежуточным данным, действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва набирает 57,66% голосов. Его соперник – сенатор Флавиу Болсонару – 42,34%, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, работа пунктов голосования в Бразилии была продлена из-за логистических проблем. В отдельных регионах у избирателей возникли трудности с доступом на участки из-за нехватки бесплатного общественного транспорта и погодных условий.

Первый тур выборов в Бразилии прошел 4 октября. Тогда Лула да Силва набрал 45,16% голосов, Болсонару – 47,03%.