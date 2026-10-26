Лула да Силва: Бразилия не станет чьим-либо "задним двором"

Лула да Силва: Бразилия не намерена становиться чьим-либо "задним двором" Лула да Силва: Бразилия не станет чьим-либо "задним двором"

Москва26 окт Вести.Бразилия намерена проводить независимую внешнюю политику и не согласна стать чьим-то "задним двором", заявил переизбранный президент страны Луис Инасиу Лула да Силва на митинге своих сторонников.

Бразилия собирается говорить "на равных со всеми", а не заискивать перед Вашингтоном, отметил да Силва.

Наша страна не согласна стать чьим-либо задним двором подчеркнул президент Бразилии

Высший избирательный суд (выполняет задачи ЦИК) после обработки 97,69% протоколов сообщил о том, что Лула да Силва набрал 51,74% голосов избирателей.

Сенатор Флавиу Болсонару отказался признать итоги второго тура президентских выборов в Бразилии и победу своего соперника. Он собирается потребовать аннулирования итогов голосования.