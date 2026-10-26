Лула да Силва разъяснил, зачем Бразилия разработает свой ИИ Лула да Силва: Бразилия создаст свой ИИ

Москва26 окт Вести.Бразилия намерена создать собственный искусственный интеллект (ИИ), чтобы не зависеть от американских и китайских технологий, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

По его словам, в стране увеличат объем преподавания математики и инженерии.

Я не хочу зависеть от китайского или американского искусственного интеллекта. Я хочу создать свой собственный, бразильский отметил да Силва

Накануне он заявил о попытках вмешательства извне в ход выборов главы государства.

Высший избирательный суд (выполняет задачи ЦИК) после обработки 97,69% протоколов сообщил о том, что Лула да Силва набрал 51,74% голосов избирателей, что позволит ему сохранить за собой пост президента Бразилии.