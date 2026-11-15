Лула да Силва: Бразилия хочет выпускать чипы на своей территории

Президент Бразилии заявил, что страна хочет выпускать чипы у себя Лула да Силва: Бразилия хочет выпускать чипы на своей территории

Москва15 ноя Вести.Бразилия хочет выпускать чипы на своей территории и приглашает иностранные компании к сотрудничеству. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в ходе брифинга в Маниле.

По его словам, в свой четвертый срок он намерен уделить особое внимание инвестициям в науку, технологии, цифровую промышленность и зеленую экономику.

Мы хотим перерабатывать сырье в Бразилии, производить чипы в Бразилии, потому что Бразилия больше не хочет быть экспортером сырья​​​. Она хочет экспортировать знания и интеллект сказал он

Глава государства добавил, что Бразилия готова сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы в добыче и переработке критически важных минералов, в том числе редкоземельных элементов. Республика уже предложила партнерство Южной Корее и рассчитывает привлечь внимание компаний, которые были бы готовы передать Бразилии технологии.

Бразилия — одна из стран‑основательниц БРИКС (объединение изначально включало Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР). Это крупнейшая экономика Латинской Америки; в рамках БРИКС продвигает торговлю сельхозпродукцией, сырьем и энергоресурсами. Бразилия - лидер по товарообороту с Россией в Латинской Америке.