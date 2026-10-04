Москва4 окт Вести.Чем ближе Бразилия к великим державам, тем больше она приумножает собственное величие. Об этом в комментарии Сергею Брилёву для ИС "Вести" заявил мэр бразильского города Белу-Оризонти Алвару Дамиау Виейра да Паз.

По его словам, БРИКС очень важен для страны, так как благодаря этому можно показать, насколько великая их страна.

Бразилия среди ведущих держав в мире! Важно [БРИКС], потому что чем ты ближе к великим, тем больше величия тебя самого отметил мэр

Ранее в МИД Бразилии также подчеркнули важность саммита БРИКС, так как это важная платформа для научного сотрудничества, культурного и технологического обмена.