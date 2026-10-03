Москва3 окт Вести.Россия является для Бразилии важнейшим поставщиком удобрений. Об этом в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" рассказала генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

Россия является одним из важнейших поставщиков удобрений для Бразилии. И это чрезвычайно важно, потому что без достаточного количества удобрений мы не смогли бы поддерживать нынешний объем сельскохозяйственного производства и экспорта сказала она

Кроме этого, в МИД Бразилии ранее отметили важность саммита БРИКС.