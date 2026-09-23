Бразилия намерена расширить использование нацвалют в торговле с Россией Бразилия хочет расширить использование нацвалют в торговле с Россией

Москва23 сен Вести.Бразилия нацелена на расширение использования национальных валют - российского рубля и бразильского реала - в торговле с Россией, при этом наибольшие возможности существуют в сельском хозяйстве, заявил посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос в интервью "Известиям".

Приоритет - расширять использование национальных валют, российского рубля и бразильского реала, в отдельных торговых операциях​​​. Это направление мы считаем наиболее реалистичным на данном этапе. До перехода к использованию единой валюты (в рамках БРИКС - прим. ред.) или более масштабных механизмов расчетов еще предстоит пройти определенные этапы приводят "Известия" слова дос Сантоса

По оценке посла, быстрее всего на рубли и реалы можно перевести торговлю сельхозтоварами. Россия является крупнейшим поставщиком минеральных удобрений в Бразилию (26% бразильского импорта агрохимии и 45% импорта калийных удобрений), в то время как России закупает у Бразилии сою, мясо и кофе.

Доля прямых расчетов в рублях и реалах составляет сегодня лишь 10% от общего товарооборота.