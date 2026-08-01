Рубль вошел в рейтинг самых сильных валют к доллару в июле

Российский рубль укрепился к доллару в июле Рубль вошел в рейтинг самых сильных валют к доллару в июле

Москва1 авг Вести.Российский рубль по итогам июля 2026 года вошел в число валют, наиболее значительно укрепившихся по отношению к доллару США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных биржевых площадок.

Курс российской валюты вырос на 2,48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самый впечатляющий рост продемонстрировало колумбийское песо, подорожавшее к американской валюте на 33,89%.

Среди других валют, показавших уверенное укрепление, указываются казахский тенге (+14,44%), венгерский форинт (+11,24%), израильский шекель (+ 10,63%) и бразильский реал (+ 10,16%).

Наиболее заметное снижение к доллару зафиксировано у турецкой лиры, потерявшей 14,54% своей стоимости. Сопоставимую динамику показало аргентинское песо, курс которого снизился на 11,35%. В список слабых к доллару валют также вошли индонезийская (−9,84%), шри-ланкийская (−9,82%) и непальская (−8,11%) рупии.

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота сообщил, что к концу лета доллар может укрепиться до 83 рублей.