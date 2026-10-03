Москва3 окт Вести.Бразилия ценит объединение БРИКС и считает этот формат очень важной платформой для сотрудничества. Об этом в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" заявила генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

Для Бразилии главное — благополучие общества и внешняя политика является инструментом достижения этой цели. БРИКС – это важная платформа для научного сотрудничества, культурного и технологического обмена. БРИКС состоит из очень важных стран, как Китай и Россия, а также Бразилия, Южная Африка и Индия сказала она

Генеральный секретарь МИД Бразилии также отметила, что Бразилия будет и дальше участвовать в саммитах БРИКС.

Да, мы надеемся на это. К тому же, нам удалось создать банк развития БРИКС со всеми его проектами и экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф подчеркнула Мария Лаура да Роша

Между тем, президент России Владимир Путин назвал БРИКС прообразом будущего справедливого миропорядка.