МИД Бразилии: нам нужна ООН, способная работать эффективно В МИД Бразилии рассказали, какой видят ООН

Москва3 окт Вести.Организация Объединенных Наций должна работать эффективно и помогать странам находить решения проблем. Об этом в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" заявила генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

По ее словам, для Бразилии дипломатические механизмы имеют принципиальное значение. Они позволяют присутствовать на международной арене вместе со странами, разделяющими ее цели — устойчивое развитие и благополучие общества.

Сегодня проблема заключается в том, что эти нормы либо отсутствуют, либо не соблюдаются и недостаточно эффективно работают. Именно поэтому, как неоднократно говорил президент Лула да Силва, мы не считаем военное решение устойчивым способом разрешения конфликтов заявила Лаура да Роша

Однако в регионах, где сегодня происходят конфликты, пока не просматриваются достаточно ясные пути к их урегулированию, добавила она.

Нам нужна Организация Объединенных Наций, которая действительно способна работать эффективно, в том числе через Совет Безопасности, помогая странам находить жизнеспособные и устойчивые решения проблем, которых много добавила генеральный секретарь МИД Бразилии

По ее словам, вне дипломатии, политики и международного права Бразилия не видит пути к прогрессу в международных отношениях. Страна отстаивает этот принцип на всех площадках, и БРИКС в этом отношении является очень важным объединением.