Эксперт - о том, может ли Бразилия покинуть БРИКС Бразильский политолог Барриентос: Бразилия не выйдет из БРИКС

Москва1 ноя Вести.Бразилия не покинет БРИКС, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" президент "БРИКС Центра", профессор и политолог Висенте Барриентос, отвечая на вопрос, может ли это произойти в ближайшее время.

Нет, конечно. Мало того, я думаю, что это сотрудничество будет развиваться. Как я уже говорил, я рад, что в очередной раз был проведен саммит Россия-Африка. И я бы хотел еще раз напомнить о том, что мы в Латинской Америке тоже хотим быть ближе к России отметил он

Бразилия — одна из стран‑основательниц БРИКС (объединение изначально включало Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР). Это крупнейшая экономика Латинской Америки; в рамках БРИКС продвигает торговлю сельхозпродукцией, сырьем и энергоресурсами. Бразилия - лидер по товарообороту с Россией в Латинской Америке.

В этом году саммит Россия — Африка прошел 28–29 октября 2026 года в Москве. Это уже третье такое мероприятие: предыдущие состоялись в Сочи (2019) и Санкт-Петербурге (2023). На форум приехали делегации 48 из 54 африканских стран. По итогам приняли Московскую декларацию и утвердили совместный план действий до 2029 года.