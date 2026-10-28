Эксперт указал на рост интереса к БРИКС со стороны африканских стран Гурьев: африканские страны проявляют большой интерес к БРИКС

Москва28 окт Вести.Африканские страны проявляют все больших интерес к объединению БРИКС, рассказал заместитель председателя – ответственный секретарь Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС Андрей Гурьев в интервью ИС "Вести".

Говоря о странах БРИКС, три страны уже являются членами объединения, еще две - страны-партнеры. И Алжир сейчас присоединился к Новому банку развития. Поэтому развитие идет динамичное, очень большой интерес со стороны других стран… Эта работа дает хороший пример другим африканским странам присоединиться или стать наблюдателями Делового совета БРИКС отметил он

28-29 октября в Москве проходит Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании заявил, что страны Африки составляют 12 из 20 самых быстрорастущих экономик на Земле.

По словам президента, за последние пять лет страны БРИКС обеспечили более 40% мирового ВВП, тогда как вклад G7 составил менее 30%.

Владимир Путин отметил, что эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким кругом государств, окончательно уходит в прошлое. Многополярный миропорядок — не абстрактная идея, а уже ставшая реальностью необратимая тенденция.