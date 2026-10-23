Брилёв спрогнозировал реакцию России на итоги выборов в Бразилии Брилёв: Россия при любом исходе президентских выборов будет работать с Бразилией

Москва23 окт Вести.Бразилия – это страна, с которой обязан работать любой уважающий себя мировой игрок, в частности Россия, вне независимости от итогов президентских выборов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил журналист, руководитель авторской студии Сергей Брилёв.

Он предположил, что при любом из итогов выборов главы государства Россия продолжит совместную торговлю и реализацию проектов с Бразилией.

Нам надо реагировать так, что с Бразилией, с любой Бразилией, со страной Бразилией, надо и можно работать… Бразилия – это страна, с которой просто обязан работать любой уважающий себя мировой игрок, и тем более Россия отметил журналист

При этом Брилёв подчеркнул, что итоги второго тура президентских выборов будут зависеть от 33 миллионов человек, которые не участвовали в голосовании в первом туре.

Надо набираться терпения и работать с тем, кого выберет бразильский народ. А вот кого он выберет, в значительной степени зависит от тех 33 миллионов человек, 20 с лишним процентов бразильских избирателей, которые, несмотря на имеющееся в Бразилии правило об обязательном голосовании… не пришли на первый тур. Потому что в Бразилии есть усталость от этой бесконечно повторяющейся формулы: Лула – Болсонару объяснил он

Ранее сообщалось, что действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и кандидат от Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару выходят во второй тур выборов главы государства.