"Голосование полностью электронное": наблюдатели из РФ о выборах в Бразилии ЦИК РФ: на выборах в Бразилии использовалось электронное голосование

Москва5 окт Вести.Голосование на президентских выборах в Бразилии осуществлялось исключительно электронным методом. Об этом ИС "Вести" рассказала наблюдатель из РФ и член Центризбиркома Людмила Маркина.

Что наиболее, наверное, интересно посмотреть, проанализировать, - это, конечно, электронное голосование. И в этом году... оно тотально электронное заявила Маркина

Ранее доктор исторических наук, профессор МГИМО Людмила Окунева заявила, что Бразилия сохранит отношения с РФ вне зависимости от результатов президентских выборов. По ее мнению, руководство страны будет ориентироваться на прагматичные соображения.

Как сообщалось, кандидат от Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару и действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выходят во второй тур выборов главы государства по итогам обработки 97,36% протоколов.

Ни один из кандидатов в президенты не преодолел порог в 50% голосов, поэтому победитель определится во втором туре голосования, проведение которого назначено на 25 октября.