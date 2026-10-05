Москва5 октВести.Голосование на президентских выборах в Бразилии осуществлялось исключительно электронным методом. Об этом ИС "Вести" рассказала наблюдатель из РФ и член Центризбиркома Людмила Маркина.
Что наиболее, наверное, интересно посмотреть, проанализировать, - это, конечно, электронное голосование. И в этом году... оно тотально электронноезаявила Маркина
Ранее доктор исторических наук, профессор МГИМО Людмила Окунева заявила, что Бразилия сохранит отношения с РФ вне зависимости от результатов президентских выборов. По ее мнению, руководство страны будет ориентироваться на прагматичные соображения.
Как сообщалось, кандидат от Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару и действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выходят во второй тур выборов главы государства по итогам обработки 97,36% протоколов.
Ни один из кандидатов в президенты не преодолел порог в 50% голосов, поэтому победитель определится во втором туре голосования, проведение которого назначено на 25 октября.