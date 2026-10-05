Бразилия будет сотрудничать с Россией при любом раскладе

Бразилия сохранит отношения с Россией вне зависимости от результатов выборов Бразилия будет сотрудничать с Россией при любом раскладе

Москва5 окт Вести.Бразилия не прекратит взаимодействовать с Россией вне зависимости от того, какими будут итоги президентских выборов, поделилась мнением в разговоре с РИА Новости доктор исторических наук, профессор МГИМО Людмила Окунева.

Она отметила, что страна не откажется от торговли с Москвой и сотрудничества по атомной энергетике из прагматичных соображений, которые "возьмут верх" над государством.

Бразилии выгодно сотрудничество с Россией. Здесь речь идет, конечно, и о российских удобрениях, которые остро необходимы для развития бразильского агробизнеса, и о сотрудничестве во многих других сферах сказала Окунева

Эксперт также отметила, что в случае победы другого кандидата – сына экс-президента Жаира Болсонару Флавио – страна будет подвержена влиянию и давлению США, так как президент Штатов Дональд Трамп полностью его поддерживает.

Первый тур президентских выборов Флавио уже выиграл. По данным Высшего избирательного суда, он набрал 47,03% голосов против 45,16% у действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Второй тур назначен на 25 октября​​​.

Ранее стало известно, что федеральная полиция Бразилии приступила к первому этапу расследования предполагаемого вмешательства Соединенных Штатов в президентские выборы.