МИД Бразилии: российские удобрения продолжат поступать в страну Генсек МИД Бразилии Лаура да Роша: торговля удобрениями с РФ не прекратится

Москва3 окт Вести.Бразилия будет увеличивать собственное производство удобрений. Но это не повлияет на сотрудничество с Россией. Об этом в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" рассказала генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

Конечно, мы хотели бы быть более самодостаточными во многих областях. Но это не означает, что торговля с Россией прекратится. Напротив, если мы будем инвестировать в наше партнерство, улучшать качество нашей торговли, диверсифицировать товарооборот и увеличивать долю промышленной продукции, наше сотрудничество может только расширяться. Мы будем развиваться вместе отметила она

Мария Лаура да Роша также добавила, что Бразилия хотела бы расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере.