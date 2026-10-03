Москва3 октВести.Бразилия будет увеличивать собственное производство удобрений. Но это не повлияет на сотрудничество с Россией. Об этом в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" рассказала генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.
Конечно, мы хотели бы быть более самодостаточными во многих областях. Но это не означает, что торговля с Россией прекратится. Напротив, если мы будем инвестировать в наше партнерство, улучшать качество нашей торговли, диверсифицировать товарооборот и увеличивать долю промышленной продукции, наше сотрудничество может только расширяться. Мы будем развиваться вместеотметила она
Мария Лаура да Роша также добавила, что Бразилия хотела бы расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере.
Это направление уже определено как перспективное, и между соответствующими структурами двух стран идет работасказала дипломат