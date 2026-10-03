В Бразилии отметили важность культурного сотрудничества с Россией МИД Бразилии: культурное сотрудничество с РФ имеет огромное значение

Москва3 окт Вести.Культурное взаимодействие с Россией очень важно для Бразилии, заявила в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

Культурное сотрудничество имеет огромное значение. Бразилия — единственная страна за пределами России, где работает Школа Большого театра, она находится у нас с 2000 года. У нас также есть большой потенциал для университетского сотрудничества, преподавания языков и перевода литературы отметила генеральный секретарь МИД Бразилии

Она добавила, что дипломаты работают над соглашением в области совместного кинопроизводства.