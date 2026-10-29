Бразилия хочет нарастить торговлю с РФ и углубить сотрудничество в ряде сфер

Посол: Бразилия намерена увеличить объемы торговли с Россией Бразилия хочет нарастить торговлю с РФ и углубить сотрудничество в ряде сфер

Москва29 окт Вести.В период четвертого президентского срока Луиса Инасиу Лулы да Силвы Бразилия планирует увеличить объемы торговли с Россией, а также углубить сотрудничество в энергетической и торговой сферах. Об этом заявил посол страны в РФ Сержио Родригес дос Сантос.

Бразильская сторона рассчитывает увеличить объемы торговли и сократить ее дисбаланс. Мы продолжим усилия по диверсификации торговых отношений, увеличению объемов и стоимости торговли, уделяя особое внимание сокращению нашего дефицита в торговле с Россией сказал дипломат посол "Известиям"

Ранее журналист Сергей Брилёв отметил, что Бразилия является рекордсменом в Латинской Америке по товарообороту с Россией. По его мнению, одним из самых перспективных направлений расширения сотрудничества двух стран станет технологическое партнерство.