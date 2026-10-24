Посол Кумар: Индия будет выводить товарооборот с РФ до $100 млрд к 2030 году

Посол о перспективах торговли с Россией: Индия стремится к $100 млрд к 2030 году Посол Кумар: Индия будет выводить товарооборот с РФ до $100 млрд к 2030 году

Москва24 окт Вести.Посол Индии в России Винай Кумар в интервью ТАСС сообщил о планах двух стран к 2030 году увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов.

Мы продолжаем курс на углубление наших отношений, стремясь к тому, чтобы к 2030 году объем двусторонней торговли достиг 100 миллиардов долларов, а объем взаимных инвестиций — около 50 миллиардов долларов подчеркнул глава дипмиссии после II российско-индийского бизнес-форума "Тайм"

Ранее на этом же форуме президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх заявил, что товарооборот между Россией и Индией может достичь 500 миллиардов долларов в течение трех лет, если Индия и страны, входящие в Евразийский экономический союз, заключат соглашение о свободной торговле.

Ранее посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов рассказал о предложении Москвы индийской стороне увеличить количество авиарейсов до 71 в неделю.