Индия направит в РФ необходимое количество трудовых мигрантов Посол Кумар сообщил о готовности Индии направить в РФ трудовых мигрантов

Москва24 окт Вести.Индия направит в Россию необходимое число квалифицированных трудовых мигрантов, сообщил индийский посол в РФ Винай Кумар в интервью ТАСС.

По итогам II российско-индийского бизнес-форума "Тайм" дипломат уточнил, что на Индию приходится до 30% квоты на привлечение работников из-за рубежа. Он указал, что необходимое количество рабочей силы будет подготовлено и направлено в РФ.

Что касается российских отраслей, наша цель – обеспечить поставку качественных, квалифицированных трудовых ресурсов в необходимом количестве в соответствии с установленными Российской Федерацией требованиями на российский рынок сказал он

По словам Кумара, через несколько десятков лет Индия станет мировым центром квалифицированных работников. Он привел данные, согласно которым средний возраст трудящихся составляет 29 лет – это почти 70% рабочей силы среди населения страны.

Поэтому мы готовим специалистов не только для внутреннего рынка, но и для работы за рубежом добавил он

Ранее посол рассказал о планах Москвы и Нью-Дели увеличить товарооборот между странами до 100 миллиардов долларов к 2030 году.